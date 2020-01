Le scuse di Papa Francesco per aver schiaffeggiato la fedele: “Anche io perdo la pazienza” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Le immagini di Papa Francesco che risponde irritato ad una fedele che lo strattona per salutarlo in piazza San Pietro hanno fatto il giro del web, scatenando una raffica di reazioni degli utenti a favore o contro il gesto di Bergoglio. "Da Urbi et Orbi a Botte da Orbi il passo è breve", ma c'è anche chi lo difende: "Ha reagito come naturalmente avrebbe fatto chiunque". Leggi la notizia su fanpage

Mirco47629792 : @repubblica Sottolineate anche le scuse sincere del Papa durante l'Angelus per questa perdita di pazienza! - Oscar10silver : @GabryContessa @GuidoCrosetto Reagito in maniera “scomposta”??? A me sembra che abbia reagito in maniera cattiva ed… - beppeinterista : Il papa faccia un gesto di scuse...la signora sarà stata anche un po' cafona, ma la reazione è totalmente ingiustif… -