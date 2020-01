La grande illusione di Conte (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Gira una certa aria di felicità a sinistra, in questo inizio d’anno. Complici le sardine e Giuseppe Conte.Delle buone ragioni e delle speranze che le prime hanno generato non c’è molto da aggiungere alle tante lodi. Misterioso rimane invece, almeno ai miei occhi, il fatto che Giuseppe Conte sia diventato un fattore ispirazionale per le forze democratiche. In punta di forchetta istituzionale, il ruolo che ricopre è del tutto legittimo: i premier nel nostro sistema vengono nominati, non eletti direttamente. Ma in termini di sostanza politica è del tutto incomprensibile come mai, dopo una polemica politica inaugurata col Governo di Mario Monti sulla lunga serie di premier non espressi dal voto, ma scelti dal Colle o rimpastati con accordi interni alle forze politiche, senza ritorno alle urne, si sia poi arrivati a portare al Governo un uomo che non ... Leggi la notizia su huffingtonpost

