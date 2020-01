IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di giovedì 2 gennaio 2020 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) anticipazioni puntata n. 54 de Il PARADISO DELLE SIGNORE 4 di giovedì 2 gennaio 2020: Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) non può fare a meno di notare l’anello al dito di Gabriella (Ilaria Rossi) e a quel punto lei gli ordina di smettere una volta per tutte di corteggiarla… Ludovica Brancia (Giulia Arena) capisce che Riccardo (Enrico Oetiker) intende aiutare Angela Barbieri (Alessia Debandi), ma cerca di non mostrare la sua rabbia… Adelaide (Vanessa Gravina) minaccia il licenziamento di Angela… Clelia Calligaris (Enrica Pintore) nota il pianto di Roberta (Federica Debenedittis), sempre più distrutta per via dei suoi sentimenti per Federico (Alessandro Fella) e Marcello (Pietro Masotti)… Il PARADISO DELLE SIGNORE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni di ... Leggi la notizia su tvsoap

