Dimagrimento choc scrittore inglese in un giorno perde 11 chili (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Lo scrittore inglese Ross Edgley è stato l’autore di un esperimento choccante. L’uomo ha voluto provare, riuscendoci, di perdere 11 chili in un giorno. L’esperimento ha voluto dimostrare come le diete fai da te con la diminuzione del peso drastico possono essere molto dannose al corpo umano. Lo scrittore e sportivo ha spiegato come ha perso nel giro di 24 ore 11 chili. L’uomo non ha bevuto ne ha mangiato nell’arco di tutta la giornata e ha fatto continue saune di bagni di sale. Già dopo poche ore aveva perso 5 chili. Lo scrittore alla fine dell’esperimento ha voluto spiegare il perché di questo choccante esperimento: “Fino al 50% del 70% del nostro peso corporeo è costituito da acqua. Quindi se peso 95 kg, almeno 47,5 kg sono liquidi”. Ross Edgley ha voluto spiegare che i chili possano essere persi rapidamente in modo facile ma il test è potenzialmente molto ... Leggi la notizia su baritalianews

