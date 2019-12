Lorenzo Crespi choc: “Le attrici sul set di una fiction si dimenticano di avere un marito!” (Di martedì 31 dicembre 2019) Lorenzo Crespi è stato ospite a Vieni da me programma condotto da Caterina Balivo. L’attore ha ripercorso tutta la sua carriera e ha raccontato aspetti della sua vita privata fino a quel momento sconosciuti. L’attore ha detto che con il tempo ha capito di aver parlato troppo in tv dei suoi fatti personali «Ho capito che le persone che dovevano aiutarmi hanno sfruttato la mia malattia per aiutare loro stesse». Lorenzo Crespi ha parlato della sua malattia e delle volte che ne ha parlato in tv: «Sono stato male una volta sola, ma le otto volte che sono andato a parlare hanno sempre ripercorso la mia malattia». L’attore si è dato una spiegazione su quanto accaduto: «Quando non lavori da tanti anni ti affidi a chiunque perché in quel momento ne hai bisogno. Anche io ho le mie fragilità e sono una persona sensibilissima, però in generale bisogna aprirsi e bisogna ... Leggi la notizia su baritalianews

