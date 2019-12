La demo di Final Fantasy 7 Remake comprenderà 7 scenari differenti? (Di martedì 31 dicembre 2019) La demo di Final Fantasy 7 Remake che dovrebbe essere pubblicata presto sarà probabilmente diversa da quella vista durante il 2019 all'E3, alla Gamescom e ad altri eventi.La demo, che può essere scaricata in modo non ufficiale, non può essere giocata al momento, ma è possibile controllare i suoi file. Un utente su Reddit ha pubblicato i suoi risultati, rivelando che la demo presenterà sette "scenari". Non è ancora chiaro quali siano questi scenari, ma, anche se sono solo scene, sono più di quelli visti nella demo giocabile che è stata portata da Square Enix in vari eventi.Secondo quanto scoperto dall'utente, il primo file con estensione .xml indica che la demo sarà disponibile in tutte le lingue finora annunciate, mentre il secondo file con la stessa estensione parla del volume della demo e menziona 7 "scenari". Tuttavia non sappiamo se siano scene implementate nuove o altro. Oltre a ... Leggi la notizia su eurogamer

