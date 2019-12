Ilary Blasi, la sfilata in spiagga per Totti (Di martedì 31 dicembre 2019) La sfilata di Ilary Blasi in spiaggia Ilary Blasi è in vacanza alle Maldive con il marito, Francesco Totti, e da quando è diventata un’attiva utente di Instagram, non smette di far sognare i suoi fan: l’ultima storia riguarda una sfilata. Uno dei video più sexy che ha postato sul social è quello della sua passeggiata in costume in spiaggia, coperta da un kaftano grigio, e decorata con i filtri di Instagram. Ilary Blasi e suo marito si godono giorni di relax nel lussuoso resort “Baglioni” dell’isola delle Maldive, e con la sua sfilata la show girl fa sognare il marito. L’ex numero 10 della Roma è sempre più social, e non manca di postare foto che lo ritraggono felice insieme a tutta la famiglia. “Posto meraviglioso, con le persone che ami”, ha scritto ieri su Instagram dopo aver postato una romantica immagine di lui e Ilary che sorseggiano ... Leggi la notizia su tpi

