Il padre di Pietro Genovese ha scritto una lettera per i genitori di Gaia e Camilla (Di martedì 31 dicembre 2019) Il regista e padre di Pietro Genovese, il 20enne al momento accusato di omicidio stradale plurimo per via dell’incidente che ha visto coinvolte Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, ha fatto recapitare una lettera ai genitori delle ragazze. Paolo Genovese, papà di Pietro, aveva già fatto sapere diverse volte che era intenzionato ad incontrare le … L'articolo Il padre di Pietro Genovese ha scritto una lettera per i genitori di Gaia e Camilla proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

RadioMariaITA : H. 11.15 Domande al #Padre #Spirituale (Padre Pietro Messa) - giel_lelico : @MaxWhitesand @FrancescaMedic3 Non è detto. Gesù è stato arrestato, San Pietro ha reagito con violenza tagliando l'… - pietro_riccio : 'In nome del Padre' alla Libreria del Cinema e del Teatro - -