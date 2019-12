Giuseppe Conte non lascia la politica, gelo di Di Maio e M5s: "Perché ora? Non è un caso". Il retroscena (Di martedì 31 dicembre 2019) "Tutti si sono chiesti: Perché ora?". Secondo il Corriere della Sera, da Luigi Di Maio in giù tutti nel M5s hanno accolto con sorpresa (negativa), gelo o addirittura irritazione l'uscita del premier Giuseppe Conte, che lunedì ha annunciato con un colloquio a La Repubblica la propria intenzione di no Leggi la notizia su liberoquotidiano

SalvatoreMerlo : L’altro ieri ha detto 'anch'io posso sbagliare'. Oggi, su Rep., si paragona a Cincinnato, però più coraggioso: “Rim… - borghi_claudio : @matteoc1951 @GhitaIacono @Comunardo @antonio_bordin @giuseppe_masala @CCKKI @oinot49 @Gitro77 @Luca_Mussati… - Linkiesta : Lo storytelling su #Conte come nuovo #Moro, nuovo #Andreotti e punto di riferimento di tutti i progressisti è pura… -