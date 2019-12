Bere o guidare: non esistono alternative, ricordiamocelo anche durante le feste (Di martedì 31 dicembre 2019) È una regola che vale tutto l’anno, ma diventa sempre più necessario parlarne quando i brindisi per le festività natalizie e per l’anno nuovo sono una tradizione alla quale è difficile rinunciare. Per la sicurezza di tutti, è necessario ricordare che l’alcol altera le capacità di guida e che mettersi al volante dopo un paio di bicchieri di Franciacorta mette a repentaglio la vita di conducente, passeggeri e di chiunque sia per strada in quel momento. L’automobile, invenzione che ha rivoluzionato le vite di miliardi di persone, si trasforma facilmente in pericolo se a utilizzarla è un individuo che non ha pieno possesso delle proprie capacità psicofisiche. Vademecum: tre concetti Tra le società, le associazioni e le persone attive nel sensibilizzare i possessori di un veicolo, la piattaforma di vendita auto automobile.it ha stilato una lista di ... Leggi la notizia su open.online

