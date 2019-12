The Talos Principle | l' acclamato puzzle sci-fi è disponibile gratuitamente su Epic Games

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 30 dicembre 2019) I giochi gratuiti per le vacanze diStore continuano ad arrivare, e ora è il turno dell'sci-fi The. Questo è stato uno dei migliori giochi sulla scia di Portal 2. Anche se inon sono unici nell'esecuzione, il modo in cui il gioco li costruisce è magistrale, e isfida sono alcuni dei più grandi rompicapo che si siano mai visti in un gioco3D.Potete ottenere ThesuStore fino alle ore 17 di oggi. Poi, il titolo verrà sostituito con un altro gioco gratuito, che alcuni prevedono essere Hello Neighbor.Leggi altro...

HDblog : The Talos Principle gratis su Epic Games Store solo fino alle 17:00 di oggi - cyberanimax : - Multiplayerit : Epic Games Store, The Talos Principle gratis fino alle 17.00 di oggi 30 dicembre 2019 -