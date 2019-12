Padre violenta figlio | il piccolo aveva solo 10 anni | finisce in tragedia (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un Padre violenta figlio e probabilmente anche altri bambini per anni. Riguardo al piccolo, l’ennesimo episodio di abusi mostruosi culmina in un dramma. Un Padre violenta il figlio e lo sottopone ad una serie di terribili abusi. Fino al punto di ucciderlo. E purtroppo il piccolo Takoda, di soli 10 anni, ha perso la vita … L'articolo Padre violenta figlio il piccolo aveva solo 10 anni finisce in tragedia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

LookInThyHeart_ : @AzzieThreadbare Qui su Twitter c'è un padre che mi ha scritto che non sa se denuncerebbe il figlio, dopo averlo vi… - GiovannaCalabr9 : @MorRioghain80 Mio Dio, perché? Io nn capisco e Tu, Padre nostro, nn abbandonarci alla tentazione. Ti preghiamo:lib… - kyoongnism : alla fine è stata una discussione violenta ed esagerata ma sono contenta che finalmente qualcuno abbia detto le cos… -