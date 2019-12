“Ma wow, che vista!”. Miriam Leone, il vestitino è piccolo e il ‘contenuto’ viene fuori (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il ritorno di una siciliana dagli occhi verdi assolutamente magnetici e un sorriso che non può essere dimenticato. Stiamo parlando di Miriam Leone, che ha debuttato nel 2008 come Miss Italia, inizialmente eliminata, viene ripescata e si aggiudica il titolo. Una carriera in ascesa continua: la fascia di reginetta di bellezza le porta fortuna e dal mese di giugno del 2009 si è vista accanto ad Arnaldo Colasanti, per Unomattina Estate, per poi continuare con Mattina in famiglia con Tiberio Timperi. Ma non passa inosservata neanche per il grande schermo, infatti nel 2010 è avvenuto il suo debutto al cinema nella commedia “Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso” e recita ne “Il ritmo della vita”, film tv trasmesso da Canale 5 e diretto da Rossella Izzo. Gli impegni lavorativi di Miriam procedono sullo stesso binario e su più fronti, perché torna alla ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

