Irama dice addio ai social, fan ​in agitazione: "Devo allontanarmi" - (Di martedì 31 dicembre 2019) Novella Toloni Nell'ultimo post social pubblicato sul suo profilo il cantante di Amici ha annunciato l'addio al web che coinciderà con la fine dell'anno Pausa momentanea o saluti definitivi? Una cosa è certa: Irama, il cantante uscito dagli studi del talent di Maria de Filippi, per il momento ha deciso di staccare la spina dal mondo virtuale. Con un ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram l'ex fidanzato di Giulia De Lellis ha avvisato i suoi follower che le prossime ventiquattro ore saranno le ultime sul web e in particolare sui social network. Negli ultimi mesi Irama aveva fatto sapere di vivere un momento di grandi cambiamenti sia personali sia professionali. L'ultimo anno del cantante è stato infatti intenso e ricco di impegni e progetti, anche se non si è concluso come molti si aspettavano. La sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo - in programma dal ... Leggi la notizia su ilgiornale

