Gregoretti, la Lega non ha i numeri per evitare il processo a Salvini (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il processo per Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona per il caso Gregoretti, sembra ormai inevitabile. Questa volta, a differenza di quanto accaduto durante il primo governo Conte con il caso Diciotti, la Lega (senza il supporto del M5s) non ha i numeri al Senato per salvare il suo leader e garantirgli l’immunità. Leggi la notizia su notizie

