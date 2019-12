Tragedia di Corso Francia | il terzo in auto | «Ho urlato | fermati Dopo l’impatto Pietro

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 29 dicembre 2019) Davide Acampora, 20 anni, la notte del 22 dicembre era seduto a fianco diGenovese, a bordo della Renault Koleos che ha investito Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, uccidendole sul colpo. Con lui, seduto sul sedile posteriore, c’era Tommaso Edoardo Fornari, altro amico dei due giovani. Davide Acampora ha affidato a la Repubblica il racconto di quella notte: «, ferma: ho sentito gridare questo quasi nello stesso istante in cui ho udito un fortissimo botto alla macchina». «Era impossibile evitare quello che è successo – ha confermato – le due povere ragazze sono sbucate all’improvviso». «ha continuato a guidare per altri duecento metri circa, ma aveva cambiato faccia. Era come unma, non sembrava in sé, anzi sembrava proprio non capire più niente», racconta l’amico del giovane 21enne che ora si trova agli ...

virginiaraggi : Profondo dolore per la tragica morte di due ragazze, investite questa notte in Corso Francia. Roma si stringe alle… - ales_sia2 : RT @Casellabooksweb: L'incidente mortale di Roma sta diventando uno psicodramma mediatico. Il ragazzino correva su corso Francia e aveva be… - il_arianna : RT @Casellabooksweb: L'incidente mortale di Roma sta diventando uno psicodramma mediatico. Il ragazzino correva su corso Francia e aveva be… -