Il tesoro inutilizzabile della Corea del Nord (Di domenica 29 dicembre 2019) La Corea del Nord è danneggiata dalle numerose sanzioni internazionali che mordono la sua economia. Le relazioni economiche internazionali di Pyongyang sono praticamente ridotte al minimo, fatta eccezione per la Cina, che rappresenta da sola circa il 90% del commercio estero NordCoreano, la Russia e qualche altro Stato “minore” sparso per il mondo. Nessuno conosce con certezza lo stato di forma dell’economia locale, anche se i numeri, per le ragioni sopra citate, non sono certo particolarmente positivi. Eppure, come sottolinea National Interests, la Corea del Nord sarà pure “al verde” ma è pur sempre seduta su una ricchezza mineraria dal valore di 10 trilioni di dollari. Il problema principale è che a causa delle citate sanzioni, le risorse minerarie ed energetiche del Paese rimarranno probabilmente inutilizzate per il prossimo futuro. Una ricchezza inutilizzabile Come ha spiegato ... Leggi la notizia su it.insideover

tesoro inutilizzabile Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : tesoro inutilizzabile