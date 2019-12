Georgina Rodriguez | il lato b spunta dall’acqua e l’effetto è ‘wow’ | “La perfezione”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 28 dicembre 2019)ha trascorso i giorni prima di Natale sulla neve insieme alla sua splendida famiglia. La splendida fidanzata di Cristiano Ronaldo ha mandato letteralmente in delirio i suoi follower. Lei, bellissima, in compagnia dei figli e del suo compagno, calciatore della Juventus e per cinque volte vincitore del Pallone d’oro, ha scattato delle fotografie che completano un quadro familiare sereno e felice. Una tra tutte, però, era ‘diversa e i fan hanno decisamente apprezzato. La compagna di Cristiano Ronaldo si è fatta immortalare seduta sulla soffice neve. Sguardo eloquente e una posa indimenticabile hanno attirato l’attenzione di tutti. Cristiano è papà di Cristiano Junior, avuto da una precedente relazione, dei gemelli Eva e Matteo avuti da mamma surrogata e di Alana Martina, avuta dalla sua attuale compagna,, volto famoso di Yamamay. L’intera famiglia ...

