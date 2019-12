Fioramonti spiega perché è arrabbiato con il M5S ma si capisce poco

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) Da qualche giorno, ovvero da quello delle sue dimissioni, Lorenzoè diventato inaspettatamente loquace. Secondo il modo grillino di esserlo, ovviamente, visto che non accetta confronti e domande ma dalla sua pagina Facebook, come fosse una piazza San Pietro dal cui pulpito parlare, dice la sua su quanto gli sta accadendo intorno dopo le dimissioni da ministro della Pubblica Istruzione. Con una caratteristica peculiare: non parla in alcun modo della sua uscita dal M5S ma soltanto di quello che preferisce replicare. L’intervento comincia con un’emergenza democratica a cui l’ex ministro deve far fronte: Non sono passate neanche 48 ore dall’annuncio delle mie dimissioni, che già non si parla più di scuola, università e ricerca, ma di retroscena fantasiosi, conti in banca e rendicontazioni. Sul New York Times ieri ci si chiedeva cosa accadrà ...

INBUCASEMPRE : RT @ederoclite: L’ex ministro #Fioramonti sostiene di aver fatto donazioni al Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, un centro… - sandrogaggioli : RT @ederoclite: L’ex ministro #Fioramonti sostiene di aver fatto donazioni al Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, un centro… - BosiBubu : RT @ederoclite: L’ex ministro #Fioramonti sostiene di aver fatto donazioni al Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile, un centro… -