Anticipazioni Uomini e Donne Over | Gemma Torna Single | Juan Lascia il Programma!

Leggi la notizia su gossipnews.tv

(Di sabato 28 dicembre 2019) Nell’ultima movimentata registrazione diGalgani trova il coraggio di chiudere definitivamente conLuis. L’uomo chiede di restare in studio ma la De Filippi lo rimanda a casa. Ecco cosa vedremo nelle prossime puntate del Tronodi! Mai una gioia per la sfortunataGalgani che inizierà il 2020 da. A darci la conferma di questa notizia che tutti si aspettavano sono state le ultime registrazioni del Tronodiche l’hanno vista come assoluta protagonista. La dama torinese, oramai istituzione del programma, ha infatti preso la durissima decisione di chiudere la sua frequentazione conLuis Ciano. Un rapporto, quello traLuis, iniziato solamente un mese fa ma che prometteva scintille. Erano in molti infatti a pensare chepotesse aver trovato veramente l’uomo adatto a lei nel 57enne di ...

zazoomnews : Uomini e Donne anticipazioni Juan Luis lascia il Trono Over: la scelta di Gemma - #Uomini #Donne #anticipazioni… - IsaeChia : #Anticipazioni ‘#UominieDonne’: #TronoOver 27/12/2019. #GemmaGalgani prende una decisione sulla sua relazione con… - zazoomnews : Uomini e Donne anticipazioni Juan Luis lascia il Trono Over: la scelta di Gemma - #Uomini #Donne #anticipazioni… -