Venti anni dal Millennium Bug | cronaca di un disastro mai avvenuto

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La notte del 31 dicembre saranno 20dalBug o dallo Y2K Bug, se preferite le sigle un po’ criptiche.Sono già 20, infatti, da quel baco che, nella notte tra il 31 gennaio 1999 e il primo gennaio 2000, avrebbe dovuto mandare a gambe per aria tutto il pianeta e che, invece, si è praticamente risolto in una bolla di sapone.Ve lo ricordate? Si parlava di computer impazziti, treni deragliati, aerei che sarebbero caduti… praticamente la fine della civiltà occidentale come l’avevamo conosciuta fino a quel momento.Ma cos’era ilBug? La risposta è semplice: i software più diffusi all’epoca utilizzavano solo due cifre decimali per indicare l’anno, quindi potevano spaziare nel range “00” e “99”, dando per sottinteso il secolo di riferimento, cioè il 1900. Per questo ...

