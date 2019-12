Migranti | Alan Krudi soccorre 32 persone a bordo di un’imbarcazione in difficoltà

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) «Nella notte laKurdi è stata avvisata di un’imbarcazione in pericolo: 32sono state salvate e ora sono al sicuro, a». A comunicarlo su Twitter è la Ong tedesca Sea-Eye. Adell’imbarcazione a rischio naufragio erano presenti 32: tra loro 5 donne, di cui una incinta, e 10 bambini, di cui il più piccolo di appena tre mesi di vita. BREAKINGDuring the night, the #KURDI was alerted to a boat in distress. 32 persons have been rescued and are now safely on board.Among them are 10 children and one pregnant woman. pic.twitter.com/G80p5QWiLL— sea-eye (@seaeyeorg) December 27, 2019 A dare l’allarme sulla presenza dell’imbarcazione inin mare è stato l’osservatorio di Alarm Phone, che ha inoltrato la richiesta di aiuto sia al Centro di coordinamento dei soccorsi in mare di Tripoli, sia alle due navi delle Ong più vicine ...

