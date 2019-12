Fabrizio Corona fuori dal carcere e il «regalo più grande» | l’abbraccio con Carlos

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Fabrizio Corona e l'abbraccio con il figlio Carlos. Il regalo più bello per Fabrizio Corona? L'abbraccio di Carlos Maria, 17 anni e suo primo e unico figlio (nato dal matrimonio con Nina Moric). L'ex fotografo dei paparazzi, che sta scontando il resto della pena in un istituto di cura nei pressi di Monza dopo il ritorno in carcere dello scorso anno, ha trascorso qualche giorno di festa in compagnia della famiglia. E su Instagram ha immortalato l'istante in cui è stretto al figlio, didascalia del suo Natale: «Il regalo più grande». Fabrizio Corona, 45 anni, è stato trasferito dal carcere all'istituto di cura a inizio dicembre, una decisione «umanitaria».

