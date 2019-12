Donna cade in casa e batte la testa | trasportata in elicottero al Cardarelli

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSant’Agata de Goti (Bn) – Brutta disavventura per unadi Sant’Agata de Goti che è caduta da uno scaletto di circa tre metri all’interno delle propria abitazione. La 60enne è stata immediatamente soccorso dal 118 di Limatola che l’ha affidata all’unità Rianimativa per il trasporto all‘Ospedale Rummo. Laè arrivata in codice rosso per un importante trauma cranico e date le condizioni, in serata, c’è stato bisogno dell’intervento dell’per il trasporto immediato aldi Napoli, visto il rischio di emorragia cerebrale. L'articoloinlainalproviene da Anteprima24.it.

