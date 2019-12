17ENNE IN COMA ETILICO | VIDEO SU WHATSAPP Modena | amici filmano | nessuno lo soccorre

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di venerdì 27 dicembre 2019)inad una festa in provincia di: glilopiuttosto cherlo. Ildiffuso su

fattoquotidiano : Modena, 17enne in coma etilico durante una festa di Natale: gli amici lo filmano e diffondono il video su Whatsapp - repubblica : Modena, 17enne in coma etilico: gli amici lo filmano - HuffPostItalia : 17enne si ubriaca alla festa di Natale e va in coma etilico: gli amici lo filmano su Whatsapp -