Norvegia | si è suicidato Ari Behn | lo scrittore | ex marito della principessa | fu tra gli

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Ari Behn, ex marito della principessa Martha Louise di Norvegia, è morto suicida il 25 dicembre 2019. A dare l'annuncio sui media internazionali il suo storico portavoce. L'autore di molti romanzi e opere teatrali aveva 47 anni. La cronaca rosa in giro per il mondo parlò di lui quando, nel 2002, sposò la principessa Martha Louise. Il loro matrimonio è durato 15 anni per poi finire nel 2017. La coppia ha avuto tre figlie. Nello stesso anno del divorzio, Behn è stato tra gli accusatori di Kevin Spacey: disse che nel 2007 l'attore lo avrebbe molestato toccandolo sotto a un tavolo in modo inappropriato dopo un concerto per il premio Nobel per la pace.

