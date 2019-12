Noi | papà di due gemelli A chi ci chiede | ' Chi dei due fa la mamma?' | rispondiamo

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 26 dicembre 2019) “Era il 23 aprile 2018, eravamo a Las Vegas. Ci hanno chiamati dicendoci: prendete la valigetta, fatevi una doccia calda che tra poche ore diventate papà”. Inizia così la favola moderna di Christian De Florio e Carlo Tumino, padri di dueeterozigoti, Julian e Sebastian, di quasi due anni, nati negli Stati Uniti grazie alla gestazione per altri. Una scelta d’amore e un’avventura per diventare genitori che i due hanno voluto condividere con gli utenti prima sul loro blog, poi su Instagram e infine anche in un libro, intitolato “Papà per scelta”. “Parliamo della nostra realtà di tutti i giorni, scriviamo della febbre dei bambini, dei pannolini da cambiare, delle ore di sonno perso - spiega Carlo ad HuffPost -. In fondo noi genitori siamo tutti uguali, a prescindere dall’orientamento sessuale. Nella nostra ...

