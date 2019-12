Cassazione dice sì | è legale coltivare la cannabis in casa

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Non sara' piu' reatoinla, il tutto beninteso se in quantita' minima e solo per uso personale: e' quanto hanno deciso le sezioni unite penali dellacon una pronuncia che e' destinata a non passare inosservata. Secondo gli 'ermellini', che hanno preso la decisione il 19mbre scorso, "non costituiscono reato le attivita' di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica". Se, raccomandano, "lo scarso numero di piante e il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale". Su questo tema in passato la Corte Costituzionale si e' pronunciata piu' volte, stabilendo in linea di principio che la coltivazione dellacostituisce sempre un reato, al di la' della quantita', dall'uso personale che se ne puo' fare e dalla presenza dei cosiddetti principi attivi. Su quest'ultimo aspetto la ...

