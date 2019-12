Ancelotti vince alla prima con l’Everton | a Napoli non accadeva da ottobre

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Parte nel migliore dei modi l’avventura di Carlosulla panchina dell’Everton. All’80 il goal di Calvert-Lewin ha permessonuova squadra dell’ex tecnico azzurro di avere ragione del Burnley nel match del “boxing day”. Una gioia non indifferente per Carletto, che al netto della Champions nonva una partita dal 19, giorno di-Verona 2-0. Adesso l’Everton ha 4 punti di vantaggio sulla terzultima in classifica, ma in Premier si sta giocando ogni 3 giorni e la classifica viene ridisegnata continuamente. “Penso che la qualità dei giovani giocatori qui sia davvero buona. Non voglio dimenticare nessuno ma pensate a Holgate, Kean, Calvert-Lewin, Tom Davies. Secondo me possono diventare giocatori fantastici”, sono alcune delle parole del mister riportate da Gianlucadimarzio.comdella gara odierna. Un ...

