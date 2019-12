Checco Zalone e il retroscena su Berlusconi | “Quando aprii la stanza e lo trovai con 7

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il noto attore e showman, in un’intervista al Corriere della Sera, ha rivelato alcunisu Silvioe Antonio Cassano. Ecco qualche spaccato del suo intervento. “Sono stato una volta ad Arcore, a cena con Silvio, il figlio Piersilvio, il mio produttore Pietro Valsecchi, Giampaolo Letta e la mia compagna Mariangela. Era nata nostra figlia Gaia, e per festeggiare bevemmo solo vino di Gaja, il migliore del mondo. Alle dieci di serasi alza sospirando: ‘Scusate, ma devo andare a scrivere le memorie difensive del processo. Cosa mi tocca, a quasi ottant’anni…’. Un’ora dopo, completamente ubriaco, mi faccio accompagnare al bagno. Ma al ritorno mi perdo nei meandri della villa. Mi oriento ascoltando una voce familiare… entro in una, e trovocon sette donne: la Pascale e le sue amiche. ...

Leggi la notizia su calcioweb.eu

HuffPostItalia : Salvini: 'Voglio Checco Zalone senatore a vita' - matteosalvinimi : Adesso qualcuno a sinistra crocifigge anche Zalone nel nome del “politicamente corretto”. Roba da matti, Checco sei… - HuffPostItalia : Checco Zalone: 'Non si può dire più nulla. Se riproponessi certe imitazioni di 10 anni fa mi arresterebbero' -