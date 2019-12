SWOS 2020 | arriva la patch in italiano del gioco di calcio più completo di sempre

(Di martedì 24 dicembre 2019) Sensible Soccer è considerato da molti il più grande videodidi tutti i tempi. In particolare Sensible World of Soccer che era la versione finale con modalità giocatore/allenatore e squadre da tutto il mondo. Dalla fine degli anni ’90 gli appassionati hanno preso in mano la situazione, aggiornando costantemente ile rilasciando contenuti aggiuntivi con il passare degli anni. Con l’arrivo delilAmiga e i giochi DOS sono stati ricostruiti utilizzando le moderne biblioteche. Ecco cosa contiene la: – prima versione per Windows (7,8,10) – nessuna emulazione – Gameplay Amiga / DOS – dati stagionali 19/20 di tutte le nazioni. Nazionali incluse. Totale giocatori: 27688 – modalità widescreen – commento in 12 lingue – pieno supporto controller USB – tradotto completamente in– campionatocon 4 categorie (serie A-B-C-D) ...

