Sparatoria a Grosseto | un morto e un ferito grave

(Di martedì 24 dicembre 2019) È ricoverato in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita, il senegalese coinvolto nellaavvenuta anella quale èun cittadino colombiano ucciso da un colpo di pistola esplosa da una terza persona. L'uomo, sui quarant'anni, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è stato subito trasportato al pronto soccorso dell'ospedale della Misericordia died operato all'addome, dove è stato raggiunto da un proiettile. Al termine dell'intervento chirurgico i medici, pur mantenendo riservata la prognosi, sembrano escludere che ilpossa essere in pericolo di vita "Un fattoche scuote gli animi di una città che fortunatamente non è abituata ad eventi così drammatici che devono essere ripudiati in maniera categorica". Con queste parole il sindaco diAntonFrancesco Vivarelli Colonna ...

Leggi la notizia su agi

8020Tizio : RT @magicaGrmente22: Facciamo basta ?? Sparatoria a Grosseto, un morto e un ferito - patriziagatto3 : RT @magicaGrmente22: Facciamo basta ?? Sparatoria a Grosseto, un morto e un ferito - magicaGrmente22 : Facciamo basta ?? Sparatoria a Grosseto, un morto e un ferito -