Prova a strangolare il nonno e rapire la nipotina Fermato marocchino

(Di martedì 24 dicembre 2019) Stefano Damiano L'uomo, di 28 anni, si è avventato sull'anziano aggredendolo perla bimba di 2 anni È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e tentato sequestro didi 28 anni che hato auna bimba di 2 anni in compagnia delil quale è stato aggredito. I fatti sono successi a Bellusco, piccolo comune in provincia di Monza e Brianza, nella serata di ieri, 23 dicembre. Da quanto si apprende, un'anziana persona di 76 anni stava passeggiando in viale Unità d'Italia, nel centro della cittadina brianzola, insieme alladi 2 anni, che si trovava nel passeggino. All'improvviso un uomo di 28 anni di origini marocchine si è avventato sull'anziano perla piccola. Il 76enne ha opposto resistenza all'aggressore che, a quel punto, ha tentato di strangolarlo. Durante la violenza ilnon ha proferito parola neanche quando ...

