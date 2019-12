Joker: il compenso di Joaquin Phoenix è stato svelato ed è sorprendentemente basso (Di martedì 24 dicembre 2019) Salario molto contenuto per la star Joaquin Phoenix, forte di una performance incredibile in Joker che lo lancia tra i possibili candidati agli Oscar 2020. Il compenso di Joaquin Phoenix in Joker è stato svelato ed è sorprendentemente basso. Il divo ha partecipato a un film che si è rivelato una hit al box office per un salario piuttosto contenuto. Come riveliamo nella nostra recensione di Joker, il film si è rivelato la sorpresa del 2019 conquistando pubblico e critica. Inoltre è diventato rapidamente uno dei principali incassi dell'anno superando il miliardo di dollari. Grazie alla sua abilità di condurre i negoziati con Warner Bros., il regista Todd Phillips si è assicurato una percentuale sugli incassi che gli ha fruttato oltre 100 milioni di dollari. ...

Leggi la notizia su movieplayer

Joker compenso Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Joker compenso