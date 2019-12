Bimbo di 5 mesi in coma | la madre l’ha scosso con forza

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 24 dicembre 2019) Unadi 29 anni originaria di Vicenza e residente a Mestrino è accusata di lesioni gravissime aggravate nei confronti del figlio di 5. Il piccolo avrebbe pianto disperatamente tutta la notte a causa di un dentino. Giunto in ospedale il neonato avrebbe accusato immediatamente i sintomi dell’arresto circolatorio. Lasi sarebbe giustificata con i Carabinieri dicendo di averlo “cullato troppo forte“. Ora illotta tra la vita e la morte nel reparto di Terapia Intensiva neonatale dell’ospedale di Padova. La vicenda è accaduta sabato 21 Dicembre 2019. Il padre del piccolo, 37 anni, ha portato il figlioletto al pronto soccorso dove i medici hanno subito capito che non si trattava di un malore. Per questo hanno avvertito i Carabinieri. “Presto, nostro figlio non respira” avrebbe gridato disperato il 37enne non appena messo piede al pronto ...

