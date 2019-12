Un’app per salvare il dialetto | l’idea di uno studente di Sanremo | «La lingua del passato

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 23 dicembre 2019) «Un giorno, mettendo in ordine la mia stanza, ho trovato per caso un dizionario disanremasco». Massimo Gismondi, che abita a qualche chilometro di distanza da, è unodi Ingegneria al Politecnico di Torino. «Aprire quel libro è stato come un’illuminazione: non avevo mai parlato ilin casa e ho avvertito l’esigenza di colmare quel vuoto». È stata la consapevolezza di non conoscere la sua storia, le sue origini e la tradizione dei luoghi dove è nato e cresciuto a spingerlo nell’impresa. Appröu è un’app che traduce il sanremasco in italiano e viceversa, fornendo agli utenti cenni di fonetica e un breviario di regole grammaticali. «La forza del codice che ho quasi finito di programmare e che sarà disponibile per Android il prossimo marzo – spiega Gismondi – è che può essere declinato per ogni». ...

ilariomaiolo : RT @paoloroversi: Si chiama Ricky ha 13 anni, adora smanettare con le app del cellulare. Una sorta di piccolo #Radeschi che invece della ve… - paoloroversi : Si chiama Ricky ha 13 anni, adora smanettare con le app del cellulare. Una sorta di piccolo #Radeschi che invece de… - MariaGaiaTps : ma tipo noi sottoni, perché non creiamo un'app per raccontarci e consolarci a vicenda? -