Stefano Laudoni sorprende tutti: la proposta di matrimonio a Giorgia (Di lunedì 23 dicembre 2019) Stafano Laudoni ha davvero sorpreso tutti ma soprattutto ha lasciato senza parole la sua Giorgia Crivello. I due fanno coppia fissa da un anno e sono davvero molto innamorati. Sui social le loro foto di coppia non sono mai state una sorpresa ma la proposta di Stefano lo è stata. Laudoni ha scelto un locale molto intimo e semplice per fare qualcosa di davvero importante. Il cestista si è inginocchiato alla sua Giorgia Crivello di fronte ai loro amici e le ha chiesto di diventare la sua principessa. Una proposta di matrimonio inaspettata e speciale ma come ha reagito Giorgia? Giorgia Crivello in lacrime: Stefano Laudoni la vuole sposare dopo un anno di amore Giorgia Crivello è scoppiata in lacrime di fronte alla proposta di matrimonio di Stefano Laudoni. Il noto cestista è intenzionato a dire per sempre su questa storia d’amore e ha confessato alla sua fidanzata cosa prova ...

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

Stefano Laudoni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Stefano Laudoni