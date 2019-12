Salvini | Governo si ricorda di Taranto solo per sbarchi

Leggi la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Roma – “Invece di risolvere i problemi di salute e lavoro, ilsidiquando deve fare sbarcare immigrati. Vergogna!”. Lo dice Matteo, commentando il via libera allo sbarco della Ocean Viking a. Il leader della Lega sottolinea: “Anche a dicembre gliaumentano rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Da settembre a oggi, considerando gli immigrati in arrivo a, hanno raggiunto l’Italia 6.249 persone. Negli otto mesi precedenti, con la Lega ale condizioni meteo piu’ favorevoli per le partenze, gli arrivi erano stati 4.976”. “È il, tasse e manette, che pero’ esulta per i circa 400 ricollocamenti all’estero. Complici o incapaci?”, conclude l’ex ministro. L'articolosidiperproviene da ...

borghi_claudio : Salvini: 'Si va al Governo non per fare un po' meglio degli altri ma per cambiare la storia di un continente'. - NicolaPorro : Toh, la riforma digitale del #governo la firma la #Casaleggio. Ma per il Fatto non è conflitto d’interessi, preferi… - matteorenzi : I grillini dovrebbero vergognarsi per quello che hanno fatto al governo con Salvini e per come hanno dato giustific… -