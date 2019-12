Omicidio alle porte di Napoli Est | Ciro D’Anna freddato in tabaccheria

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Agguato in pieno giornodiEst. Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava all’interno di del bar-di via Università, a Portici. Il raid è avvenutodieci del mattino. La vittima si chiamavaD’Anna, 38 anni, già gravato da precedenti penali. Sul posto i poliziotti della Squadra mobile e del commissariato di zona. Ancora ignoto il movente del raid, ma gli investigatori propendono per la pista camorristica. L'articolodiEst:D’Annainproviene da Anteprima24.it.

