Il contrabbando di sigarette è tornato | la camorra confeziona pacchetti con tabacco

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Il centro di Napoli èa pullulare di bancarelle che vendonodi, un giro d'affari di 15 milioni l'anno che finiscono nelle tasche della. Ad arrivare in Italia, dalla Puglia e dal Friuli, sono le "cheap white"che non hanno passato gli standard sanitari dell'Unione Europea, sostanze pericolosissime per la salute. Parallelamente si è sviluppato il mercato dellecontraffatte prodotte in fabbriche abusive in Italia con lo stessopericoloso ete inche riportano i nomi delle principali marche. Con la telecamera nascosta siamo andati tra le bancarelle per capire l'andamento del mercato.

