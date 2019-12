Vento killer a Napoli | un ramo uccide un operaio all’ippodromo di Agnano

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto, Raffaele Ruggiero, operatoredinon c’è l’ha fatta. Stava lavorando all’interno dell’ippodromo, quando, intorno alle 6 di questa mattina, a causa del maltempo e il forteun albero gli è caduto in testa. Non è bastata la corsa all’ospedale San Paolo di. Il decesso, mentre era ancora in corso la tac. L'articolo, ununall’ippodromo diproviene da Anteprima24.it.

