MotoGP | Espargaro | “Mi piacerebbe emulare con l’Aprilia il percorso di Dovizioso con la

(Di domenica 22 dicembre 2019) L’ultima stagione non è stata di certo indimenticabile per Aleix, che in sella alla sua Aprilia ha chiuso al quattordicesimo posto nella classifica piloti ed è riuscito a posizionarsi tra i primi dieci soltanto in cinque Gran Premi. Il trentenne spagnolo però non demorde e sogna di ripetere ilcompiuto dacon la Ducati, per nulla competitivo nei primi due anni e divenuto improvvisamente il rivale più pericoloso per Marc Marquez nelle successive tre stagioni. Ai microfoni di Autosportha confessato cheè il suo pilota preferito e che l’Aprilia deve cercare di seguire il modello Ducati: “È il nostro obiettivo al 100%, è quello che dobbiamo provare a fare. La strada più semplice sarebbe cambiare team e trovarne uno che possa lottare per il podio, ma quello che io vorrei è trascinare l’Aprila sul podio come lui ha ...

