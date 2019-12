“Ma che dici!” Mara Venier | la gaffe è servita Risate a non finire nello studio di

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 22 dicembre 2019) Non c’è domenica in cuinon lasci il segno. Stavolta la conduttrice è scivolata nel presentare Ficarra e Picone. Nell’introdurre Salvatore e Valentino, si è inciampata in una F di troppo. Così, in pompa magna l’annuncio è stato “Ficarra e Ficone”. Non appena sbarcati ini due attori hanno sottolineato lo scivolone. “Però se dici queste cose sai già che finisci nei Nuovi Mostri di Striscia la Notizia”, hanno scherzato. Dopodiché è iniziata una lunga intervista sulla loro carriera e sul forte legame da cui sono uniti ormai da 25 anni. Valentino e Salvatore hanno raccontato il loro rapporto professionale e umano. I due attori comici sono infatti uniti da un profondo legame che va al di là delle telecamere di cinema e tv. Due caratteri compatibili, due persone che si stimano reciprocamente. Mai un momento di forte tensione che abbia messo a rischio la collaborazione o ...

matteosalvinimi : Mi sembra un'assurdità e una vergogna, credo che di questo si rendano conto milioni di italiani. Per la mia coerenz… - crippa5stelle : Le parole di Bossi contro i meridionali sono inqualificabili, vergognose e offensive e mostrano tutta la vera natur… - GassmanGassmann : Ma i calciatori che entrando allo stadio danno il cinque ai bimbi che tendono la mano svogliatamente e quasi senza… -