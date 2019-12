Supercoppa Juve-Lazio | l’intervista in inglese di Claudio Lotito che scatena l’ironia dei

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 21 dicembre 2019) Il presidente della, è a Riad, in Arabia Saudita, per la finale ditra la sua squadra e lain programma domani sera. A chi gli chiede di fare un saluto ai tifosi arabi,risponde con unrivedibile. “My friends” esordisce, “I’m very very happy thatcame here for important competition”. Video Twitter L'articolo, l’intervista indichel’ironia dei social: “My friends…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

