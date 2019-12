Fuochi d’artificio killer | doppio blitz nel Napoletano | il sequestro è da guinness

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 21 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –colpo delle fiamme gialle, scacco ai trafficanti difuorilegge dell’hinterland di Napoli. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in vista dell’approssimarsi del Natale, ha sequestrato, nel corso di due distinti interventi, avvenuti tra Somma Vesuviana e Giugliano in Campania, oltre 1 tonnellata fra artifizi pirotecnici di categoria F2 e F3 e “cipolle”. In particolare, i baschi verdi del Gruppo Pronto Impiego hanno sequestrato presso una ditta individuale di Somma Vesuviana, a seguito di perquisizioni locali e domiciliari, ordigni artigianali di fabbricazione illegale ad alto potenziale esplosivo, oltre che materiale pirotecnico, mentre i finanzieri della Compagnia di Giugliano in Campania hanno individuato, presso il deposito di un corriere nazionale, 2 bancali didestinati alle ...

