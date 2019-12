Come usare il Picture in Picture in Windows con qualsiasi applicazione

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 21 dicembre 2019) Grazie a una piccola App gratuita possiamola funzioneinincon qualunque fonte video eil resto del PC normalmente. Probabilmente se conosciamo la funzioneinè perché l’abbiamo vista o ne abbiamo sentito parlare relativamente alla TV. Si tratta di quella comoda e simpatica funzione per cui, mentre guardiamo un programma, possiamo tenerne d’occhio un altro in una piccola porzione dello schermo. Nel mondo della TV è utile soprattutto per gli eventi (per esempio possiamo fare zapping mentre aspettiamo la partenza del gran premio o il fischio d’inizio della finale), ma nel nostro computer assume un valore tutto nuovo. Infatti ci consente di guardare un contenuto, di solito un video, mentre facciamo altro. Cosa possiamo fare grazie alinPer la verità, superato il limite tecnico, il ...

