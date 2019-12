Torino | rider travolto da un’auto | portato al pronto soccorso in codice rosso Il

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Unin bicicletta è stato investito aieri 19 dicembre intorno alle 20.45. La persona che era al volante è scappata dopo l’incidente in via San Donato, vicino al centro città. Ilè stato trasinaldell’ospedale Maria Vittoria. Ancora ignota l’identità del pirata della strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno raccolto «elementi importanti» da alcuni testimoni, oltre che dalle telecamere di sicurezza della zona. Leggi anche: Cos’è “Frank”, l’algoritmo deia cui la Cgil ha fatto causa, a Bologna licenziati 40 ciclofattorini sotto contratto: Just Eat vuole riconvertirli al cottimoRoma, iin piazza: «Sì al cottimo, no alla paga oraria» – Video L'articoloda un’auto:alin. Il conducente è scappato proviene ...

LaStampa : L’incidente in via San Donato, a Torino, in una zona residenziale vicina a piazza Statuto. Il ciclista è un ragazzo… - quotidianopiem : Rider investito da un automobilista che è fuggito, in prognosi riservata a Torino - solops : Rider investito da un automobilista che è fuggito, in prognosi riservata a Torino -