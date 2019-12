Pontoglio, cade dalla finestra e fa un volo di sei metri: ragazza di 20 anni in prognosi riservata (Di venerdì 20 dicembre 2019) Una ragazza di vent'anni è ricoverata all'ospedale Civile di Brescia in gravi condizioni dopo essere precipitata dalla finestra di casa sua in via Genova a Pontoglio. La giovane, di origini romene, ha riportato diversi traumi e fratture ed è ora in prognosi riservata, anche se non risulterebbe in pericolo di vita. I carabinieri escludono per il momento il coinvolgimento di terzi: le ipotesi al vaglio sono l'incidente domestico o il tentato suicidio.

