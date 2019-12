Federica Panicucci ospite a Verissimo | “Marco è gelosissimo | mi metteva…”

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Torna domani 21 dicembre l’appuntamento con, a partire dalle ore 16,00 su Canale 5.nel salotto di Silvia Toffanin sarà, per la prima volta in un’intervista doppia insieme al compagno Marco Bacini. “Ci piacerebbe sposarci e quando sarà verremo qui a dirvelo”, racconterà la conduttrice di Mattino Cinque alla Toffanin. “Marco mi è stato vicino in momenti molto difficili della mia vita e l’ha fatto con tatto e una cura speciale. All’inizio della nostra storia per lui non è stato facile, ma ora lo è. Siamo complici. Lui non ha segreti per me e io per lui. Ci conosciamo profondamente. Sto vivendo una quotidianità che prima non avevo mai avuto. Marco c’è sempre ed è il mio tutto”. Arriveranno parole confidenziali e romantiche anche da parte di Marco Bacini, che nel corso dell’intervista tesserà le lodi della sua ...

