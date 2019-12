“Di Maio è un leader deperito Hanno distrutto il M5s” | dice Paragone​

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “A me non interessa nulla del. Ma se uno ingrassa o dimagrisce non è colpa della bilancia. Se vieni brutto nei selfie non te la prendi con la macchina fotografica. Dinon ha più il peso politico di un anno fa. Il ragazzo è, questo è evidente”. Non usa mezze misure Gianluigi Paragone, il ribelle dei 5Stelle, più vicino alla Lega e all'opposizione che al Movimento che lo ha espresso e al governo. “Sotto processo per non aver votato la fiducia”, e per questo in procinto di essere espulso. Ma lui replica: “Gli espulsi dovrebbero essere altri. I tre chefirmato il referendum contro il taglio dei parlamentari per esempio. Una bandiera del Movimento”. “Noi avevamo scritto nel programma che si poteva anche recedere dall'Euro e oggi facciamo i reggicoda di Bruxelles”, attacca, mentre “il governo è diventato più importante del Movimento. Ma attenzione: così non reggerà ...

borghi_claudio : Dall'intervista a seguire però mi pare che la posizione di Di Maio sia inequivocabile e a favore dell'autorizzazion… - matteosalvinimi : 'Di Maio prima dice che sulla Diciotti volevano lanciare un segnale all'Europa mentre sulla Gregoretti è Salvini ad… - AnnalisaChirico : I casi Diciotti e Gregoretti sono identici, e la procura di Catania ha sempre chiesto di archiviare. L’ipocrisia di… -